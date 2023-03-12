В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ.

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. На днях военнослужащие пограничного подразделения Луганского отряда провели позиционный бой с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий.

"Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы. Для уничтожения ячейки оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению", – говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ. Украинские защитники ликвидировали группу "вагнеровцев".

"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые как раз подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", – добавили в ГПСУ.

Ситуация в Бахмуте

Тяжелые бои за Бахмут идут уже восемь месяцев. Оккупанты не оставляют попыток захватить город-крепость и постоянно обстреливают его из артиллерии и другого вооружения.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, бои уже ведутся на некоторых улицах Бахмута и на окраинах города. Он подчеркнул, что наши военные стоят и продолжают удерживать Бахмут.

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и отметил, что сейчас нужно выиграть время для накапливания резервов и успешного контрнаступления.

В то же время российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что в некоторые дни в районе Бахмута погибает до 2 тысяч российских оккупантов. Он добавил, что тому, что там выдыхается ЧВК "Вагнер", очень радуется российский генералитет.

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