Несмотря на попытки российских военных и "вагнеровцев", им не удается добиться продвижения.

Российские военные и наемники ВПК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностях 11 марта.

Об этом речь идет в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что россиянам на указанном участке продвинуться не удалось. "Битва за Бахмут идет несколько месяцев, в последнее время оккупанты пытаются окружить город, но ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление", - говорится в отчете.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что главарь ВПК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит свою компанию в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки. В связи с этим аналитики ISW напомнили, что в последнее время "Вагнер" расширяет рекрутинговые центры в РФ и нацеливается на вербовку молодых людей.

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Аналитики предположили, что такими действиями Пригожин хочет добиться для своей ЧВК особой роли среди российских войск в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических преимуществ исчезнет после развязки ситуации вокруг Бахмута.

Кроме этого, в отчете аналитики указали на то, что ВСУ продвинулись в направлении Сватово. А оккупанты продолжают устанавливать укрепления в Запорожской области.

Ситуация вокруг Бахмута

В Бахмуте и его окрестностях уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Российская пропаганда не раз заявляла, что оккупанты уже взяли город. Но на самом деле ВСУ продолжают героически защищать город-крепость.

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