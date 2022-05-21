В результате обстрелов населенных пунктов разрушен, в частности, ряд старинных сооружений, в том числе дом мещан Мелешковых в Гуляйполе.

На Запорожье враг активизировал разведку, активно обустраивает оборонительные конструкции.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации, информируя о ситуации по состоянию на 87-е сутки российского вторжения.

"Российские военные активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. В частности в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Любимовка, Успеновка, Приютное, Зеленый Гай. Кроме того, оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне. Также фиксируется перемещение колонн вражеской военной техники", - отмечено в сообщении.

Также в ОВА информируют, что враг осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В Гуляйполе оккупанты били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых, который находится на Соборной улице. Также российские военные не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру Орехова. Поэтому враг разрушил школу и дом горисполкома – старое и хорошее здание.

"Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Сейчас пострадавшая находится в местной больнице", - сообщили в ОВА.

Относительно других городов области сообщается, что в Днепрорудном подобно Мелитополю и Васильевки оккупанты начали выдавать по 10 тыс. рублей в обмен на персональные данные украинцев. В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли - с ними проведут "профилактическую беседу".

"В районе Васильевки после длительного блокирования россиянами проезда переселенцев, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области, наконец началось движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи машин из разных населенных пунктов Запорожской области. Сейчас прорваться в Запорожье удалось лишь части машин", - сообщает областная военная администрация.

Напомним, в Запорожской области оккупанты начали громить банкоматы.

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