Деньги похитили из банкомата в начале мая.

В оккупированном городе Пологи Запорожской области российские военные похитили из банкомата почти 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, в начале мая после очередного обстрела города Пологи военнослужащие страны-агрессора воспользовались частично разрушенным фасадом магазина и проникли в его помещение, в котором повредили размещенный банкомат АКБ "Индустриалбанк" и похитили из него около 400 тыс. грн.

Начато уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Запорожской области:

9 мая 2022 года Пологах Запорожской области захватчики расстреляли колонну своих автомобилей.

18 мая 2022 года Генштаб ВСУ заявил о том, что россияне усиливают группировку войск для наступления в Запорожской области.

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