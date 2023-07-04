Россия потеряла на поле боя в Украине более 4 тысяч танков.

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможности России собрать "танковый кулак".

"Не могут они собрать "танковый кулак" на сегодняшний день. Даже частично укомплектовав первую гвардейскую танковую армию, ее не на что посадить, - заявил он. - Им нужно время. Вот я всегда говорю, что самый главный бич рашистских войск в этой войне - время".

По словам эксперта, на поле боя в Украине фиксируют российские танки Т-62, Т-72 и Т-55. Танки Т-90 еще встречаются, но из последних запасов, отметил Жданов: "Уралвагонзавод" ремонтирует танки и бронетранспортеры, снятые с длительного хранения".

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"Собрать ударный "кулак" в виде танковой армии, которая бы ворвалась в бой и прорвала бы нашу оборону, на сегодняшний день у Российской Федерации возможности нет", - добавил он.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 231 030 человек личного состава. За сутки боев украинские бойцы ликвидировали ориентировочно 770 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боя: 4059 танков, 7908 боевых бронированных машин, 4252 артиллерийских систем, 647 реактивных систем залпового огня, 394 установок ПВО.