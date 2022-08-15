Глава Никопольской РВА предостерегает об опасности, потому что "действия обезьяны с гранатой", то есть оккупантов, на противоположном берегу предсказать трудно.

Российские оккупанты обстреливают Энергодар, но обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram- канале.

"Друзья, на противоположном берегу продолжается постановка войск РФ под названием "ВСУ обстреливает город Энергодар из города Никополь". На самом деле, обстрелы осуществляют сами войска РФ. Все это похоже на создание локального casus belli", - написал он.

По его словам, слышны звуки работы артиллерии, а также "многочисленными блогерами, которые появляются, как грибы после дождя", создается паника.

"Теоретически, действо в Энергодаре касается местного потребителя, и обстрелов прибрежных территорий нашего района не будет до наступления темноты. Тем более по этому вопросу определенными людьми осуществляются определенные превентивные меры", - отметил Евтушенко.

Он предостерегает об опасности, потому что "действия обезьяны с гранатой", то есть оккупантов, на противоположном берегу предсказать трудно.

"Поэтому стопроцентную гарантию безопасности до наступления комендантского часа никто не гарантирует. Ни сегодня, ни завтра. Идет война, противник находится от нас на дистанции 5-10 километров. Ни один телеграм-канал, ни один источник информации не даст вам стопроцентной гарантии предупреждения и безопасности, - написал он.

Евтушенко призвал не поддаваться панике, критически воспринимать информацию в сети Интернет, а по возможности избегать открытых территорий и мест массового скопления людей.

"Это правило не на день и не на неделю. Это правило до окончания войны", - добавил глава Никопольской РВА.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 августа около половины жителей Энергодара выехали из города. По словам городского головы Дмитрия Орлова, до 24 февраля население города составляло около 53 тыс. жителей, сейчас осталась почти половина.

14 августа в результате обстрела российскими оккупантами Энергодара погибли работник Запорожской АЭС и его собака, которую он выгуливал.

Как сообщили в "Энергоатоме", по состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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