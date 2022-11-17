Люди оказались под завалами разрушенного ударом двухэтажного жилого дома.

В результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности разрушен двухэтажный жилой дом", - отметил он.

По словам Старуха, под завалами оказались люди.

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"По предварительным данным, двое из них погибли", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Запорожской области

Как известно, российским оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области. Враг также не раз обстреливал свободные земли области, в частности, наносил ракетные удары. Из-за вражеских атак есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Так, 15 ноября утром оккупанты нанесли ракетных ударов по пригороду Запорожья. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

6 числа стало известно, что ночью противник обстрелял Запорожье, была разрушено здание гражданской инфраструктуры, сообщалось о жертве.

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