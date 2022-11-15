Логику противника трудно понять, отметил глава Запорожской ОВА.

Утром оккупанты нанесли ракетные удары по пригороду Запорожья, обошлось без пострадавших и разрушений.

Логику российских террористов трудно понять, будем внимательными и осторожными, написал в своем Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно, С-300) по пригороду Запорожья. Пострадавших и разрушений не обнаружено...", - сообщил он.

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Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - важные новости

Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области. Враг также не раз обстреливал свободные земли области, в частности, наносил ракетные удары. Из-за вражеских атак есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, в ночь на 14 ноября захватчики попали ракетой в одно из сел, никто не пострадал, но повреждена линия электросети.

6 числа стало известно, что ночью противник обстрелял Запорожье, было разрушено здание гражданской инфраструктуры, сообщалось о жертве.

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