Разрушениям подверглись 49 гражданских объектов, в том числе 33 жилых дома, железная дорога, предприятия, учебные заведения.

Оккупанты обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов Донецкой области: нанесли авиаудары, били из "Искадеров", "Ураганов", "Смерчей", артиллерии.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

Отмечается, что за сутки враг нанес 22 удара по жилищам и гражданской инфраструктуре. Есть жертвы среди мирного населения.

Россияне обстреляли города Покровск, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Константиновка, пгт Южное, и Железное, село Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка, Удачное, Уманское, Дружбы, Переездное.

"Оккупанты били ракетами НУРС, 9Н723 Искандер-М, реактивными системами залпового огня "Ураган", "Смерч", артиллерией. Разрушениям подверглись 49 гражданских объектов: 33 жилых дома, из них 5 многоквартирные, школа, детский сад, медицинский колледж, дворец культуры, железная дорога, предприятия", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 16 июля, убили трех мирных жителей: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человека были ранены.

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