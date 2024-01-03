Эти ракеты очень сложно сбивать, отметил Валерий Романенко.

При отсутствии эффективной авиации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для защиты украинского неба всегда будет мало, сколько бы их не передали, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, высказывая мнение о том, как можно усилить украинскую систему ПВО.

По его словам, сейчас Россия делает упор на производство баллистических ракет.

"Это было видно по соотношению производств тех или иных типов ракет. Наиболее высокими темпами возрастало производство именно баллистических ракет - "Искандер", "Кинжал". И довольно активна шла модификация ракет Х-22 в Х-32. Эти ракеты очень сложно сбивать", - отметил он.

Как добавил Романенко, более-менее от них защищен Киев, хотя в столицу тоже "прилетает".

"А вот другие города… у нас просто не хватает комплексов - Patriot и SAMP/T. Эти комплексы крайне дорогостоящие. Если стоимость обычных комплексов - сотни миллионов, то стоимость комплекса Patriot с PAC-3, с серьезными возможностями надежной противоракетной обороны - миллиарды. Очевидно, это не дает возможности поставлять нам их больше", - сказал эксперт.

Удар России по Киеву 2 января

Как писал УНИАН, 2 января Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Все они летели на Киев.

"Это рекорд. Если бы ракеты поразили цель, то последствия были бы катастрофическими", - отметил главнокомандующий ВСУ Залужный.

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