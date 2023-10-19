Скорее всего, Украина получила от США ракеты ATACMS самой ранней модификации M39 (ATACMS Block I) с кассетной боевой частью. Такой вывод сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Minval.
"Для начала определимся с тем, что нанесло удар по аэродрому в районе Бердянска, очевидно, это была ракета с кассетной боевой частью (БЧ). Именно суббоеприпасы М74 россияне находили в районе аэропорта... Ракет ATACMS с кассетной БЧ существует две модификации, это M39, так же называемая ATACMS Block I и M39A1, она же ATACMS Block IA. И хотя эти ракеты, казалось бы, одного типа, на самом деле они кардинально отличаются друг от друга", - отметил эксперт.
Ракеты ATACMS Block I (M39) - характеристики
Коваленко привел основные характеристики ATACMS Block I:
- дальность поражения целей - до 165 км;
- боевая часть - 950 суббоеприпасов М74;
- наведение - инерциальное.
"Ее производство было приостановлено в 1997 году, а произведено было 1650 ракет", - сообщил обозреватель.
Ракеты ATACMS Block IА (M39A1) - характеристики
Что касается более поздней модификации ракет ATACMS Block IA (M39A1), то как отметил Коваленко, она практически всем отличается от М39:
- дальность поражения целей - 300 км;
- боевая часть - 300 суббоеприпасов.
"У версии А1 появилось более совершенное и устойчивое GPS-наведение. Известно о том, что по состоянию на 2003 год США произвели более 600 таких ракет… Нюанс и с пусковыми. M39A1 и более поздние варианты могут использоваться РСЗО M142 и M270 модификации A1+", - добавил эксперт.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина тайно получила от США партию ракет ATACMS.