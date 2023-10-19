Как сообщалось, США тайно передали Киеву партию указанных ракет, и ВСУ их уже применили.

Скорее всего, Украина получила от США ракеты ATACMS самой ранней модификации M39 (ATACMS Block I) с кассетной боевой частью. Такой вывод сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Minval.

"Для начала определимся с тем, что нанесло удар по аэродрому в районе Бердянска, очевидно, это была ракета с кассетной боевой частью (БЧ). Именно суббоеприпасы М74 россияне находили в районе аэропорта... Ракет ATACMS с кассетной БЧ существует две модификации, это M39, так же называемая ATACMS Block I и M39A1, она же ATACMS Block IA. И хотя эти ракеты, казалось бы, одного типа, на самом деле они кардинально отличаются друг от друга", - отметил эксперт.

Ракеты ATACMS Block I (M39) - характеристики

Коваленко привел основные характеристики ATACMS Block I:

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дальность поражения целей - до 165 км;

боевая часть - 950 суббоеприпасов М74;

наведение - инерциальное.

"Ее производство было приостановлено в 1997 году, а произведено было 1650 ракет", - сообщил обозреватель.

Ракеты ATACMS Block IА (M39A1) - характеристики

Что касается более поздней модификации ракет ATACMS Block IA (M39A1), то как отметил Коваленко, она практически всем отличается от М39:

дальность поражения целей - 300 км;

боевая часть - 300 суббоеприпасов.

"У версии А1 появилось более совершенное и устойчивое GPS-наведение. Известно о том, что по состоянию на 2003 год США произвели более 600 таких ракет… Нюанс и с пусковыми. M39A1 и более поздние варианты могут использоваться РСЗО M142 и M270 модификации A1+", - добавил эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина тайно получила от США партию ракет ATACMS.

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