Западное оружие не изменит войну коренным образом, но поможет Украине в другом, - NYT

Благодаря ускоренным поставкам Украина сможет укрепить свою позицию на переговорах.

Риск эскалации, связанный с предоставлением Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по России, уменьшился после избрания Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times, так считают представители администрации Байдена.

По их мнению, правитель России Владимир Путин может просто дождаться смены администрации, которая состоится через два месяца. Трамп, как считается, имеет более лояльное отношение к России, а его кандидат на должность директора национальной разведки, Тулси Габбард, нередко повторяет позиции, схожие с риторикой Кремля.

Несмотря на дополнительную помощь, эксперты американских разведывательных служб и Пентагона отмечают, что Украине будет сложно вернуть территории, потерянные за последние месяцы. Восточные регионы постепенно переходят под контроль России, а в Курской области украинские войска потерпели частичные поражения из-за участия в боях новобранцев из Северной Кореи.

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Ухудшение морального духа среди украинских военных и неопределенность относительно политики будущей администрации США продолжают создавать серьезные вызовы для усилий Украины на фронте. Одновременно украинская армия пытается пополнить свои ряды и вооружить новые подразделения. По подсчетам, потери среди украинских военных достигают 57 тысяч, что составляет половину потерь российской стороны, однако для меньшей по численности страны это значительные потери.

Американские чиновники, знакомые с разведданными, предполагают, что даже ускоренные поставки оружия и материальной поддержки Украине не смогут в корне изменить ход войны в краткосрочной перспективе. Однако такая помощь может укрепить позиции Украины для обеспечения перемирия или соглашения о прекращении огня.

Главной гарантией безопасности для Украины остается приглашение в НАТО, которое так и не было предоставлено при президентстве Байдена, и шансы на это остаются низкими при администрации Трампа. Поэтому США и европейские союзники рассматривают другие варианты, например, создание арсенала обычного вооружения, достаточного для нанесения серьезного удара в случае нарушения Россией условий перемирия.

Некоторые чиновники даже высказывали идею возвращения Украине ядерного оружия, вывезенного после распада СССР, как средства сдерживания. Однако такой шаг требует значительных усилий и может привести к серьезным последствиям.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что для обеспечения условий для переговоров Украине и ее союзникам необходимо переломить ход боевых действий в свою пользу. Также важно иметь достаточный запас дальнобойного оружия, чтобы быстро ответить на нарушение условий перемирия со стороны России.

Несмотря на нынешние сложности, украинская армия уже более двух с половиной лет противостоит большему и более сильному противнику. "Выдержать 10 раундов против Майка Тайсона - это уже успех", - подытожил Загороднюк.

Впрочем, успех стал возможным благодаря многомиллиардной поддержке США и Европы, которая, по словам чиновников по обе стороны Атлантики, может скоро иссякнуть.

Дальнобойное оружие для Украины

17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии газета Le Figaro сообщила о снятии запрета на использование ракет Storm Shadow.

Уже 19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Был поражен большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

20 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.

В Defense Express добавили, что, вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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