В долгосрочной перспективе восстановление Украины обойдется минимум в $600 млрд.

Киев ведет переговоры с США об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS. Выработку механизма использования таких активов он называл "международной целью".

"Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", - отметил премьер-министр.

В первую очередь речь идет, вероятно, о замороженных 300 миллиардах долларов Центробанка России, но также Украине не помешают замороженные счета российских олигархов.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в долгосрочной перспективе восстановление Украины обойдется минимум в $600 млрд, при этом сейчас Украине ежемесячно необходимо до пяти миллиардов долларов финансовой помощи.

"Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц", - заверил Шмыгаль.

Напомним, у Зеленского оценили ущерб от нападения РФ в триллион долларов.

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