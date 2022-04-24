Ранее российские оккупанты взяли в плен нескольких членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке и Луганске.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер назвал ложью обвинения Российской Федерации в шпионаже задержанных в Донецке и Луганске сотрудников Специальной мониторинговой миссии.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Карпентера.

"Ложь России по шпионажу украинских сотрудников СММ ОБСЕ в пользу украинского правительства является неприемлемой. Сотрудники SMM беспристрастно выполняли свою службу. Любой персонал, который удерживает Россия, должен быть немедленно освобожден. Россия будет привлечена к ответственности, если они им будет приченен вред", - подчеркнул Карпентер.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В конце марта 2022 года на заседании Постоянного совета ОБСЕ не был достигнут консенсус для продления мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, потому что Россия заблокировала возможность дальнейшей работы миссии. В связи с этим, СММ ОБСЕ официально прекратила деятельность в Украине.

При этом, в ОБСЕ заявили, что продолжат поддерживать международных и украинских членов миссии - как тех, кто был эвакуирован с Украины, так и тех, которые остаются в Украине.

Российские оккупанты взяли в плен нескольких членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке и Луганске.

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