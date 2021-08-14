Обвиняемый в специально созданном Telegram-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима.

Так называемого "заместителя министра информации "ДНР" будут судить за пропаганду идей "русского мира".

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, а также распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины).

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По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержки ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживания взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также досудебным расследованием установлено, что он в подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области, неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными Силами Украины жилых домов и надлежащие условия содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном Telegram-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

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Автор: Светлана Закелова