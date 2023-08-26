Сообщается, что главнокомандующий встретился с генералом США Каволи и начальником штаба обороны ВС Великобритании Радакиным.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 11 дней назад провел в секретном месте на польско-украинской границе военный совет с высокопоставленными военными из НАТО, пишет The Guardian.

Отмечается, что на встрече были американский генерал Кристофер Каволи и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин.

По информации газеты, цель совещания заключалась в том, чтобы помочь перестроить военную стратегию Украины. По словам западных источников, после обсуждений стратегия изменилась.

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"Я думаю, вы можете видеть, что они (ВСУ) сосредоточились на Запорожском фронте", - сказал источник издания.

Украина на пороге прорыва - заявление Залужного

Напомним, на днях сообщалось, что Валерий Залужный сказал американским чиновникам о скором прорыве украинской армии.

"Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая операция. Это Курск", - цитирует Залужного один из представителей Штатов.

Сообщалось, что между официальными лицами США и Украины уже несколько недель ведется напряженная дискуссия о стратегии контрнаступления. Американские военные призвали Украину сконцентрировать силы, попытаться прорвать оборону РФ и выйти к Азовскому морю.

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