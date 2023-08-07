Он провел разговор с генералом Марком Милли.

Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Относительно обороны. Она - стойкая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", - сообщил Залужный в своем Telegram-канале.

Комментируя наступление, главнокомандующий сообщил, что продолжаются тяжелые бои. "Украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - добавил он.

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Он обсудил с Милли актуальные потребности украинской армии в вооружении и боеприпасах, а также поблагодарил партнеров за помощь и поддержку.

Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 250 тысяч 240 оккупантов.

За последние сутки украинская авиация поразила несколько российских пунктов управления, также военнослужащие ударили по радиолокационной станции и артиллерийским средствам захватчиков.

Войска РФ безуспешно атаковали на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Украинские защитники наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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