Российские оккупанты ежедневно совершают около 700-800 обстрелов украинских позиций по всей линии фронта, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

Российские захватнические войска сосредоточили основные усилия на вытеснении украинских войск из Донецкой области.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал начальнику штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералу Вейну Дональду Эйру, сообщает он в социальной сети Facebook.

Залужный ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. По его словам, она напряженная, но полностью контролируемая.

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме "Зябровка", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать.

"При этом осуществляет около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", - заявил Залужный.

Он добавил, что российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Так, наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины, а больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Ранее мониторинговый проект "Беларуский Гаюн" сообщил, что оккупанты стянули на аэродром "Зябровка" 14 ЗРК С-400, около 60 ракет к ним, а также немало другого тяжелого вооружения.

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела на территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели", - отметили они.

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