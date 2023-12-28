По его мнению, отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезные внутренние проблемы, чего очень хотят россияне.

Украинский военный и экс-нардеп Игорь Луценко раскритиковал способ, которым обществу представили новый законопроект о мобилизации.

"Способ в который продвигается законопроект, способ в который его обсуждают и пытаются какие-то изменения в него вносить - он мне кажется чрезвычайно таким злокачественным подходом и таким, что может привести к серьезным внутренним проблемам", - высказался Игорь Луценко в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

По его мнению, отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезные внутренние проблемы, чего очень хотят россияне.

"Сейчас фактически решается кто, как и в каком порядке идет погибать за Родину. И оказывается, что нет людей, которые способны взять ответственность (за законопроект - ред.) на себя", - возмутился военный.

"Хотелось бы увидеть что-то другое вместо того, что сейчас происходит. Когда все от него "морозятся", - добавил он.

Закон о мобилизации-последние новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил как будут устранены отдельные нормы законопроекта о мобилизации, нарушающих базовые права, закрепленные в Конституции Украины.

Начальник службы связей с общественностью командования Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также заверил, что законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду 25 декабря, доработают.

Об этом в эфире телемарафона рассказал . "На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться", - сказал Фитьо.

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