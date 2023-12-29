Он подчеркнул, что нынешний законопроект - для обсуждения, в конце концов будет принято консенсусное решение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк детально объяснил, с чем связано усовершенствование законодательства о мобилизации в Украине.

Тему он прокомментировал во время стрима с Игорем Яковенко, говоря о законопроекте, который вызвал резонанс в обществе.

Подоляк сказал, что понимает то эмоциональное возбуждение, которое сегодняь есть в обществе в связи с инициативой. Но подчеркнул, что люди должны осознать, что у нас масштабная война с большой линией фронта, что нужно проводить ротацию большого количества людей.

"Война длинная, война масштабная – 2 года. Она действительно большая. И те подходы, с которыми Украина входила в войну с теми юридическими правилами, которые определяли и мобылизационные процесы, и процесы демобилизации, и процесы ротации, и процесы, которые определяли работу Териториальных центров комплектации (военкоматов) , и определяли работу врачебно-лечебных комиссий – это все требует изменений, других юридических подходов... И тут отвечу про потери. Вопрос же не в потерях, а вопрос в линии фронта – она гигантская – 1300 км. Большое количество бригад необходимо выводить на ротацию. Грубо говоря, люди, которые находятся по 20 месяцев, должны отдыхать", - отметил Подоляк.

По его словам, нужна комплектация новых бригад.

"Нужно количество людей, которое позволит кого-то демобилизовать, кто уже реально по тем или иным физиологичским или психологическим особенностям не может дальше находиться на передней линии. Необходима ротация. Необходимо изменение подходов к использованию техники, техники, которую передают наши партнеры, которая совершенно другая и необходимо научиться пользоваться ею. А это тоже бригады – общий ресурс обучения одновременно и в Украине, и на площадках стран-партнеров это порядка 10 бригад, порядка 45 -50 тыс человек одновременно могут обучаться использованию новой техники", - сказал советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что законопроект однозначно будет дорабатываться, сейчас он обсуждается на разных уровнях, дискутируют военные, представители Министерства обороны, идут обсуждения на уровне депутсткого копуса, экспертного сообщества.

"С точки зрения каких-то дискриминационных норм что-то будет отменено безусловно. Но у меня встречный ворос: как выиграть войну тогда, если условно говоря соблюдать в полном объеме все, что гарантировано любой демократической страной с точки зрения прав и возможностей человека? Как тогда выиграть большую войну? Если мы не готовы идти на частичное, ситуативное, связанное с войной, поражение прав, то каким образом тогда воевать дальше?" - продолжил Подоляк.

Он подчеркнул, что нельзя не участвуя в чем-то сказать, что мы можем по умолчанию получить победу, преимущество и т.д.

"Необходимо показать, что Украина имеет и ресурсы и резервы, достаточные для эффективных оборонительних и наступательных операций. Второе, получить возможность формировать те бригады, которые будут пользоваться еще большим объемом западной военной помощи и к этому надо готовить. Третья составляющая – не только те, кто сегодня на переднем крае, но и другие люди тоже должны участвовать в войне в любом виде. Если в стране готовы воевать, допустим, 15-20 %, а остальные – не готовы, это значит, что страна не сможет защитить свои интересы", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что нужно не дать Росии заморозить конфликт, поскольку это даст ей возможность нарастить силы, сформирвать свой военный альянс.

"Законопроект только дискутируется, он еще должен пройти и парламенсткие комитеты – отработка изменений, правки, потом первое, второе слушание. И только потом законопроект будет приобретать форму закона, который будет подписываться президентом и дальше идти в исполнительные органы власти для реализации… Это законопроект для обсуждения. И можно спокойно в этих обсуждениях прийти к консесуным точкам, что и будет сделано, безусловно, с течением времени. В конце концов это будет консесусное решение", - подчеркнул Подоляк.

Мобилизация в Украине - последние новости

19 декабря президент Владимир Зеленский во время своей итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что большое количество людей нужно для усиления линии соприкосновения с российскими захватчиками.

Действующая редакция законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который Кабмин внес в парламент 25 декабря, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

Этот законопроект также предусматривает:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

В случае принятия законопроекта об усилении мобилизации у военнообязанных граждан появится новая обязанность – зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Что собой будет представлять этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, но указано, что этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.

Идея ввести в Украине "электронные повестки" исходила не от военных, но командование ВСУ устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войска солдатами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил как будут устранены отдельные нормы законопроекта о мобилизации, нарушающих базовые права, закрепленные в Конституции Украины.

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