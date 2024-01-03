Если идею воплотят в жизнь, она коснется достаточно ограниченного количества людей, подчеркнул политолог.

Мобилизация в Украине 2024 продолжается, и появилась информация, что в нашей стране хотят разрешить бронировать мужчин, которые платят высокие налоги. Политолог Игорь Рейтерович полагает, что такая инициатива с социальной точки зрения "очень плохо выглядит".

Из-за такой инициативы украинское общество может разделиться, поделился мнение эксперт в эфире Radio NV. "С точки зрения равенства, есть очень много вопросов. Я не видел серьезных, положительных аргументов в пользу этой идеи", - сказал собеседник. Политолог добавил, что, если посмотреть на финансовый критерий, который якобы предлагают для бронирования, то под него подпадают люди, имеющие отношение к банковской сфере.

"…Это коснется достаточно ограниченного количества людей. Получается, что это для небольшой группы людей, избранных, может быть создан легальный механизм, который им позволит, например, не быть мобилизованными", - подчеркнул Рейтерович.

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По его мнению, поэтому эта идея, "скорее всего, умрет, не родившись". "Увидят реакцию общества, и будут придумывать какой-то другой вариант", - заявил эксперт.

Ранее экс-первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта рассказал, что обсуждается норма об установлении финансовой границы для бронирования военнообязанных. По его словам, власти предлагают установить минимальную границу уплаты налогов в размере 6 тысяч гривень в месяц, а для этого оклад человека должен составлять приблизительно 33 400 грн.

В центре внимания важный законопроект - мобилизация может стать более жесткой

В конце декабря правительство внесло в парламент проект закона, в котором было прописано введение некоторых изменений в процессе мобилизации в нашей стране. В частности, предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

3 января нардеп Алексей Гончаренко подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации. В проекте закона, в том числе есть предложение давать отсрочку не на шесть, а на 12 месяцев.

Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск украинской армии Александр Бородин подчеркивал, что мобилизация в нашей стране нужна, поскольку Вооруженным силам необходимы люди. По его словам, некоторые граждане забыли, что идет война за выживание.

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