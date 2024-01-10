Каждый гражданин Украины должен уметь защитить свое государство, подчеркнул воин.

В Украине продолжается мобилизация 2023-2024, и в нашем государстве нужно побороть избирательность.

Перед законом все должны быть равными, поделился мнением командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире канала "Эспрессо". По мнению воина, украинцы должны понимать, что даже после победы Россия никуда не денется, и впоследствии россияне будут пытаться повторить нечто подобное (снова могут атаковать Украину, - Ред.).

"Нам нужно побороть избирательность. Есть закон, и перед законом должны быть равны все. Сейчас в этом направлении ведутся конкретные шаги, начиная с замены глав центров военной комплектации, которые не были честны, и завершая упорядочением законодательства... В Украине должен быть подход к прохождению военной службы и военной подготовки по принципу Израиля", - считает собеседник.

Видео дня

Командир роты ударных дронов подчеркнул, что каждый украинец должен уметь защитить свое государство. При этом, по словам Федоренко, это не значит, что все будут воевать. "...Это значит, что все будут иметь специальные знания, которые в случае необходимости помогут защитить Украину", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине может усилиться - что надо знать сегодня

25 декабря прошлого года Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о мобилизации, в котором, в частности, предусмотрено "закручивание гаек" для уклонистов. 10 января стало известно, что документ в ближайшее время могут рассмотреть нардепы в сессионном зале.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорил, что в законопроекте есть ряд дискуссионных норм, которые в финальной редакции должны быть сбалансированы.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украина может быстро исчезнуть, если люди в тылу не поймут, что мобилизация необходима.

Вас также могут заинтересовать новости: