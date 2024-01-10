Сегодня планируется заседание профильного комитета парламента по этому вопросу.

В правительственном законопроекте о мобилизации есть ряд дискуссионных норм, которые в финальной редакции должны быть сбалансированы.

"В комитете еще не принято решение в каком виде и какая судьба будет законопроекту о мобилизации. Но надеюсь, что это будет решено сегодня", - рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

При этом добавил, что сегодня утром было совещание, где обсуждались нормы правительственного законопроекта, которые должны быть изменены.

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"Точно там не должно быть ничего антиконституционного. Я надеюсь, что мы дойдем консенсуса сегодня и тогда уже может быть направлен этот законопроект в сессионный зал с какой-то рекомендацией - чтобы принять в первом чтении с рекомендациями Комитета или о возвращении законопроекта в правительство. Но все это в любом случае будет решать зал путем принятия решения", - отметил он.

Чернев отметил, что нет каких-то больших споров, потому что Министерство обороны обосновывает каждую норму законопроекта, но настроено конструктивно, поэтому финальная версия с депутатскими предложениями будет сбалансирована максимально.

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестка по электронной почте не должна отправляться. Это не возможно проконтролировать, не возможно выяснить получил ли ее человек. Мы все получаем каждый день десятки или сотни писем, которые попадут в спам", - сказал депутат.

По его словам, депутаты настаивают на том, чтобы инвалиды 1, 2 и 3 группы не подлежали вообще мобилизации.

Чернев отметил, что срок для демобилизации в 36 месяцев, который предусмотрен в правительственном законопроекте, предложен Министерством обороны и Генеральным штабом, потому что они знают свои способности относительно срока замены людей на линии фронта.

"Но это не значит, что мы не будем рассматривать какие-то альтернативные подходы. Возможно будут разные подходы для тех, кто сейчас воюет в тылу и тех, кто воюет на передней крае в зоне боевых действий", - сказал он.

Чернев добавил, что нормы об изменении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, о возможности мобилизации студентов на сегодня являются дискуссионными.

"Мы предлагаем уточнить возможности по отсрочке для людей, получающих следующий уровень образования, как это сейчас и происходит, и для интернов в том числе", - отметил он.

Чернев надеется, что законопроект о мобилизации в ближайшие дни попадет в сессионный зал Верховной Рады Украины. При этом добавил, что трудно спрогнозировать или он будет поддержан депутатами.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны парламента объявил, что "завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации".

"Как и писал - первое чтение с предложениями комитета", - отметил он.

Проект закона о мобилизации - последние новости

25 декабря 2023 года правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о мобилизации. Документ предлагается определение срока для увольнения военнослужащих-36 месяцев.

Также он включает ряд ограничений по уклоняющимся. В частности законопроект предлагает ввести ограничения в отношении граждан, которые до сих пор добровольно не явились в ТЦК для уточнения своих учетных данных. Среди прочего законопроект предлагает ограничить право таких лиц продавать и покупать недвижимость, а также право на "использование и распоряжение средствами и другими ценностями".

Законопроектом предусматривается возможность мобилизации лиц с 3-й группой инвалидности .

Кроме правительственного в парламент внесены четыре альтернативных законопроекта по мобилизации.

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