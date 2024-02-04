По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, в ВСУ ощущается нехватка боеприпасов, но проблема не является критической.

В Вооруженных силах Украины ощущается нехватка боеприпасов, при этом проблема на фронте для украинских военных не является критической. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

По его словам, снарядов военным всегда не хватает, при этом не только ВСУ, но и оккупантам. Однако иногда эта ситуация уж слишком раздувается в публичном пространстве: если бы дефицит боеприпасов в ВСУ был настолько критическим, как это пытается продемонстрировать враг, россияне бы уже прорвали линию обороны, а их передовые отряды уже бы продвинулись минимум на 50 километров, но этого не происходит.

"Даже захват какой-то деревни из трех домов россияне подают как огромный успех в пропорции к тем потерям, которые они несут. А они теряют десятки, сотни, а то и тысячи людей за сутки", - подчеркнул Тимочко.

Он отметил, что сейчас оккупанты атакуют почти по всей линии фронта, впрочем, это связано не с военными вызовами, а с политическим вопросом - армия РФ должна показать результат для Путина, чтобы он это мог "продать" своему обществу и относительно безболезненно зайти в очередную президентскую каденцию.

"Глава Кремля понимает, что все внимание россиян будет приковано к фронту, поэтому он решил показать, что контролирует ситуацию и активизировал боевые действия. А они всегда вызывают потребность в использовании в большем количестве боекомплекта", – добавил военный.

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Россия хочет захватить Купянск до марта. Об этом сообщает Forbes. Отмечается, что для этого РФ собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

Также УНИАН сообщал, что из-за нехватки боеприпасов украинские артиллеристы вынуждены изменить тактику обстрелов.

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