Они больше не могут вести огонь наугад, вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели.

Украинские артиллеристы из-за нехватки боеприпасов больше не могут вести огонь наугад, вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели, в которых уверены.

Как пишет Business Insider, Россия сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах с начала войны и за последние месяцы это преимущество лишь возросло - Украина сейчас выпускает лишь 2 000 снарядов в день, тогда как Россия - 10 000 снарядов в день.

По словам старшего советника "Центра стратегических и международных исследований" Марка Канчиана, такое ограничение количества боеприпасов означает, что Украина вынуждена все больше определять приоритеты для своих целей.

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"Для артиллерии это значит - не стрелять по подозрительным российским целям, а вести огонь лишь по известным позициям", - сказал Канчиан в интервью Business Insider.

По его словам, нынешние запасы боеприпасов позволяют украинским войскам вести огонь только по прямым и подтвержденным угрозам, что препятствует долгосрочной обороноспособности, поскольку украинцы вынуждены экономить снаряды с единственной целью - сдерживать россиян.

Как отметил еще один аналитик, Саймон Майлз, артиллерия нужна для подавления врага – "не только для того, чтобы убивать защитников, но и для подавления других, кто может прийти им на помощь".

Соответственно, последствия украинских проблем с боеприпасами, вероятно, будут усугублять трудности, с которыми столкнулась Украина во время неудачного контрнаступления в прошлом году

"Без артиллерии они не смогут маневрировать, - сказал Майлз. - "Это значит, что им будет гораздо труднее заниматься отвоеванием территории".

По словам Майлза, значительное внимание к боеприпасам как для России, так и для Украины исходит из старой советской военной доктрины, ориентированной на артиллерию. Россия, в частности, полагается на подавляющее количество артиллерии для борьбы с украинской обороной.

Снарядный голод в Украине

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо к европейским партнерам, где заявил, что украинским войскам критически не хватает боеприпасов. Враг выпускает в три раза больше снарядов, чем Силы обороны. Отмечается, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Украина пытается заменить такую нехватку боеприпасов, массово выпуская беспилотники. Однако, как отмечал ветеран АТО Евгений Дикий, дроны могут дополнить артиллерию, но полностью заменить ее не смогут.

Он пояснил, что артиллерия бьет на совсем другое расстояние, и вес FPV-дрона намного меньше, чем вес только одной боевой части артиллерийского снаряда.

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