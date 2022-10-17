В последние дни захватчики умышленно обстреливают энергетическую инфраструктуру, что может привести к остановке атомных станций.

Россияне прибегли к новой тактике ядерного шантажа, умышленно обстреливая подстанции и их линии связи с атомными электростанциями.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" Telegram.

"На протяжении последних дней российские захватчики, обстреливая территорию всей Украины, умышленно попадали по подстанциям, которые соединены высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями", - заявили в энергокомпании.

Видео дня

В результате повреждений этих подстанций происходит отключение линий, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. В случае прекращения работы этих линий энергоблоки АЭС аварийно отключатся и станции окажутся в режиме "блэкаут" с последующим включением аварийных дизель-генераторов.

"Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС", – добавили в "Энергоатоме".

По информации предприятия, россияне начали активно подвозить дизельное топливо на ЗАЭС, готовясь к ее длительной работе в режиме "блэкаута". В свою очередь, "блэкаут" может стать следствием вывода из строя украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

По результатам визита два эксперта организации остались на станции и продолжили работу. 7 октября их заменили остальные четыре представителя МАГАТЭ, которые до сих пор находятся на ЗАЭС.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону безопасности и защиты на ЗАЭС.

По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

Сегодня, 17 октября, ЗАЭС вновь была обесточена.

Вас также могут заинтересовать новости: