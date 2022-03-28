Девушка во время бомбежки потеряла бабушку и собак.

Украинка из Мариуполя рассказала, как российские оккупанты уничтожили драматический театр в Мариуполе, где прятались люди. Девушка находилась в здании во время авиаудара.

Об этом рассказала жительница Мариуполя Мария.

Девушка находилась в подвале драмтеатра. 27-летняя Мария около 10:00 пошла к главному входу, где раздавали кипяток. Именно в этот момент российские военные сбросили на здание бомбу.

"Я слышу свист. Меня схватил мужчина, который стоял рядом, наклонил, прижал к стене, накрыл собой и на нас падают осколки, кирпичи, куски стены. Когда все остановилось, я подняла голову, но мужчина быстро исчез. Я увидела, что со ступенек, видимо взрывной волной, откинуло мужчину и он упал лицом на стекла. Рядом раненая женщина, огромная лужа крови. Она его толкала, чтобы он встал", - вспоминает девушка.

Она отметила, что люди бегали в суматохе, кричали, а дети звали мам.

"Был огромный завал. Бегали люди, кричали, звали родителей. Были потерянные дети, искали мам. Кто мог, тот выводил детей и пытался их успокоить. Бомба упала прямо в зал, где мы сидели", - рассказала Мария.

В тот кошмарный день у нее погибли бабушка и собаки, которые были ее семьей.

"Люди начали выходить из драмтеатра, но начался снова обстрел и люди просто кинулись в рассыпную. Я никуда не пошла, потому что не знала, куда идти", - отметила девушка.

Мария пешком дошла до Бердянска. Ночевала там, где разрешали жители сел. Уже в Бердянске девушка попала в эвакуационный автобус и смогла доехать до Запорожья, где ее уже ждали друзья.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 марта российский войска сбросили бомбу на здание Драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела долго время не было информации о пострадавших.

По состоянию на 25 марта стало известно, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек.

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