В то же время многие заключенные хотят пойти в ВСУ в надежде искупить свою вину.

Многие украинские заключенные хотят пойти в ВСУ в надежде искупить свою вину, переопределив себя как героев войны, а не преступников. Однако многих из них смущают неопределенные условия мобилизации, и они предпочитают отбыть четкий строк в тюрьме. Издание Foreign Policy пообщалось с некоторыми заключенными в Бориспольской тюрьме и узнало об их мотивации.

Максим Шейко, который отсидел год и два месяца из восьмилетнего срока за нанесение тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, считает, что он — напрасный ресурс, запертый в тюрьме, поэтому он собирается на передовую, чтобы принести пользу государству.

"Я обуза для украинского государства… Я не могу принести пользу своей стране отсюда, я могу сделать это только на поле боя", - говорит он.

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32-летний Владимир Баранич, уже воевавший на передовой, а сейчас осужденный за распространение наркотиков, также ждет одобрения на повторное зачисление.

"Сейчас настало время всем встать на защиту нашей страны, где бы они ни находились. Мне все равно, в каком подразделении служить, но я хотел бы служить там, где обстановка погорячее. Думаю, я присоединюсь к штурмовой бригаде", - говорит он.

Точные правила оплаты и срока службы еще не разъяснены заключенным. Некоторые считают, что останутся в вооруженных силах до конца войны, независимо от того, сколько им осталось отбывать наказание, но многие хотят завербоваться, чтобы вырваться из тисков своей камеры.

Однако риск высок, отмечает FP, ведь именно подразделения, потерявшие наибольшее количество солдат, больше всего нуждаются в новых рекрутах. К ним относятся штурмовые бригады, которые часто развертываются вдоль фронта для укрепления районов, находящихся под угрозой краха, и для участия в опасных фронтовых атаках.

При этом далеко не все заключенные хотят записываться воевать. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу отсутствия доступной информации об условиях освобождения. 31-летний Олег Омельчук из Киева уже отсидел три года из шести с половиной лет за распространение и продажу наркотиков, и ему остался год до условно-досрочного освобождения.

Он сказал, что изначально хотел пойти в армию, но передумал. Он не видел свою мать три года и опасается, что ему могут не предоставить отпуск после службы в армии, то есть может пройти еще три года или больше, прежде чем он сможет ее навестить.

"Изначально меня мотивировала идея, что я могу изменить отношение общества ко мне, чтобы меня больше не считали просто наркоторговцем", — сказал он. "Но ни у кого нет точной информации. Я решил, что нет смысла менять одну тюрьму на другую".

Мобилизация заключенных в Украине - детали

Согласно новым правилам, заключенные будут освобождены от оставшихся сроков, если согласятся отбывать наказание без разрешения до конца войны. Затем им будет предоставлено условно-досрочное освобождение.

Ранее нардеп Роман Костенко рассказал, что в Вооруженных силах Украины служат уже 3,8 тысячи заключенных.

Те, кто осужден за определенные преступления, такие как убийство двух или более человек и сексуальные преступления, не могут служить.

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