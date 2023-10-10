В частности, Силы обороны уничтожили шесть вражеских танков, три ББМ, семь артиллерийских систем, 17 БПЛА.

За сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно уже составили 283 080 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также Силы обороны уничтожили немало вражеской техники. В частности с начала вторжения враг потерял:

танков - 4 829 (+6 за последние сутки) ед,

боевых бронированных машин - 9 129 (+3) ед,

артиллерийских систем - 6 713 (+7) ед,

РСЗО - 808 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 544 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 207 (+17) ед,

крылатых ракет ‒ 1 530 (+0) ед,

кораблей / катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9 125 (+12) ед,

специальной техники-961 (+2) ед.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 октября российские захватчики атаковали Украину, применив дроны-камикадзе типа" Shahed-136/131", 27 из 36 БпЛА были уничтожены.

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Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 63 авиационных удара, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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