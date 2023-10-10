В то же время украинские войска продвинулись на юге и востоке, несмотря на ухудшение погодных условий.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции и 9 октября продвинулись на западе Запорожской области и вблизи Бахмута. Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), в то же время российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя, Запорожской области и, вероятно, реорганизовали южную группировку сил с целью защиты от украинских контрнаступательных операций.

Отмечается, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова), а также вблизи Клещиевки (5 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

По свидетельствам российских военкоров, дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников, а кроме того, утверждается, что почва стала грязной и препятствует отслеживаемому движению транспортных средств, хотя земля еще не настолько заилилась, чтобы препятствовать движению транспорта.

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"Точные условия, вероятно, различаются вдоль линии фронта, хотя погодные условия в целом ухудшаются. Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что из-за сильных осадков российские войска на Купянско-лиманском направлении уменьшают ставку на авиацию и беспилотники", - говорится в сообщении.

В то же время российские войска на юге усилили локальные наступательные операции. Как отмечают аналитики, они атакуют на уровне батальона или меньше, что указывает на то, что эти операции, вероятно, являются тактическими и имеют целью оттянуть и сжать украинские силы к югу от Гуляйполя, а не дальше на запад в Запорожской области.

Кроме того, российское военное командование недавно реорганизовало южную группировку войск для действий на двух направлениях: Мариупольском направлении на западе Донецкой области; и на Бердянском направлении на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, где российские войска сосредоточили больше всего и самых качественных сил.

Аналитики отмечают, что российское военное командование определило первоочередное выделение дополнительных новых сил и средств южной группировке войск перед другими группировками.

Ситуация на фронте

Ранее пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что на востоке снизилась активность боевых столкновений из-за интенсивных осадков, но враг будет пытаться интенсифицировать здесь свои усилия в ближайшие недели.

Кроме того, украинские защитники сделали важный шаг к полуокружению Бахмута. Как рассказал военный и политолог Кирилл Сазонов, чтобы взять город в полукольцо, украинским военным необходимо установить контроль над двумя автодорогами - перерезать трассу на Горловку и взять под огневой контроль трассу на Лисичанск.

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