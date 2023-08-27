Также за прошедшие сутки ликвидированы десятки российских танков, броневиков, артсистем и беспилотников.

В течение минувших суток украинские военные уничтожили на фронте еще более полутысячи российских захватчиков, а также десятки единиц их техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 260 тыс. 820 своих военных, из которых 550 - украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Кроме того, в целом уничтожено:

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4 тыс. 396 российских танков (6 за сутки);

8 тыс. 554 боевые бронированные машины (15 за сутки);

5 тыс. 403 артиллерийские системы (24 за сутки);

728 реактивных систем залпового огня (2 за сутки);

498 средств противовоздушной обороны (1 за сутки);

4 тыс. 378 беспилотников оперативно-тактического уровня 4378 (11 за сутки);

7 тыс. 854 единицы автомобильной техники и автоцистерн (31 за сутки);

808 единиц спецтехники (4 за сутки).

Изменений за сутки не претерпело количество потерянных на войне в Украине российских самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 тыс. 411 и кораблей и катеров - 18.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение суток украинская авиация дважды ударила по пунктам управления россиян, а также нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских военных и два - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, ракетные войска и артиллерии поразили два российских зенитно-ракетных комплекса, район скопления личного состава и четыре артиллерийские системы россиян на огневых позициях.

В течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений.

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