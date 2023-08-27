Враг сильно обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта.

В течение суток, 27 августа, на фронте произошло более 40 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, оккупанты наступали на Лиманском Бахмутском и Авдеевском направлениях, но не имели успеха.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы на Северском, Слобожанском, Купянском и Херсонском направлениях. При этом нанес авиационные удары на Шахтерском и запорожском направлениях.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, авиация ВСУ за прошедшие сутки, 26 августа, нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Потери России в войне в Украине составляют уже около 260 270 человек.

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