Оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей.

В течение суток украинские защитники отбили 18 вражеских атак. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 18 вражеских атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

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На Бахмутском направлении, как отмечается, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского. На Марьинском направлении, как говорится в сводке Генштаба, наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеских обстрелов подверглась Победа Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", - сообщили в Генштабе.

Потери противника - последние данные

Общие боевые потери противника с начала войны составили 206 тыс. 600 человек. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 400 захватчиков. Также были уничтожены три вражеских танка, семь боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем.

В частности, только на Таврическом направлении ликвидировано более роты российских оккупантов, а также уничтожено и повреждено восемь единиц вражеской техники.

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