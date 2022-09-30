В целом с момента полномасштабного вторжения рашисты убили более 900 мирных жителей в регионе.

На протяжении прошедших суток российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате бомбардировок погибли 8 мирных жителей, а еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Такая информация была опубликована в официальном Telegram-канале главы Донецкой ОВА Павла Кирилленка.

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", — написал Кирилленко.

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В целом с момента полномасштабного вторжения в Украину рашисты убили 909 мирных жителей Донецкой области. Еще 2288 человек были ранены. Эта статистика не включает жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе, где их невозможно подсчитать из-за временной оккупации.

Недавние обстрелы Украины Россией: что известно

Поздним вечером 29 сентября рашисты ударили по Днепру. Они попали в транспортное предприятие, где возник сильный пожар. В результате было уничтожено административное здание и 52 автобуса. Один человек погиб, а еще пять получили ранения.

Ночью оккупанты обстреляли Николаев, о чем сообщил глава местной ОВА Виталий Ким: "7 взрывов (2 как минимум за городом). российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди".

Утром враг нанес удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые, но количество пока не уточняется.

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