Таким образом оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

Русские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 06:00 20 мая.

"На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения. Наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

Также в Генштабе сообщили, что вчера продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Руских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

Как сообщал УНИАН, на юге Украины сохраняется стабильно напряженная ситуация. Оккупанты "палят" по Николаевщине "Смерчами", а на Херсонщине устраивают провокационные обстрелы.

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