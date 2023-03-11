За прошедшие сутки украинские войска уничтожили вражеские беспилотник, средство ПВО и склад боеприпасов.

Генштаб ВСУ рассказал о новых успехах украинских защитников в обороне воздушного пространства Украины и в ликвидации сил оккупантов. Как известно, за последние 24 часа украинские войска сдержали более 100 вражеских атак.

За минувшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по местам сосредоточения сил оккупантов, а также уничтожила вражеский беспилотник, средство ПВО и склад боеприпасов, говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

"Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника", - сообщили в Генштабе.

Там уточнили, что украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага", - сказано в сводке.

Оккупанты сделали несколько авианалетов за минувшие сутки

Напомним, что за минувшие сутки вражеские войска в очередной раз продемонстрировали свою жестокость в отношении украинцев - от их действий значительно пострадали жители Донецкой области - территории, которую лидер РФ Владимир Путин пытается узурпировать под "мирными" лозунгами.

В частности, вражеская авиация за прошедшие сутки нанесла 29 авиационных и четыре ракетных удара по этой территории. Ранения получили несколько украинцев, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Накануне старший научный сотрудник по авиации и технологиям в RUSI Джастин Бронк отметил, что своими массированными ударами по Украине Путин не достигнет стратегического успеха в войне. Это безуспешная стратегия, присущая нации, привыкшей "брать свое" путем жестоких бомбардировок и уничтожения всего живого.

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