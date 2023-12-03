Зато россияне бросают на мясные штурмы Авдеевки много живой силы.

Россияне уничтожили Авдеевку Донецкой области практически полностью. Впрочем, украинские воины могут воспользоваться сконцентрированностью врага на этом направлении при планировании операций на юге.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

"От той Авдеевки уже ничего не осталось. Там уже камня на камне нет. Да, наши держатся на этих камнях и отвлекают врага. Но мы знаем, что исторически традиционно в России наступления делались под определенные даты или под какую-то идею. Например, у них была идея-фикс захватить Бахмут. Захватили. И что? Следующая идея-фикс - захватить Авдеевку. Там остались только камни, но они бросают туда огромное количество личного состава. Поэтому проблема оккупанта в том, что подготовленного "мяса" на все направления не хватает". Могут ли силы обороны на юге воспользоваться этим? Однозначно", - отметил офицер.

Лупаков вспомнил, что в ситуации с Бахмутом давно предлагали отойти на подготовленные позиции, но в ВСУ также есть определенные амбиции. Он отметил, что не стоит мешать ВСУ в Авдеевке, ведь военным виднее, что целесообразно делать - перед ними актуальная карта боевых действий, они знают противника, знают условия.

"В любом случае каждый день метр за метром мы отвоевываем нашу землю. Да, раньше мы отвоевывали сотнями километров, а сейчас речь идет о десятках и сотнях метров. Так или иначе, вся военная помощь, которую нам оказывают союзники, идет на пользу и ускоряет наше продвижение вперед. Авдеевка как таковая военной ценности уже не имеет, но она действительно отвлекает значительные силы оккупантов на том направлении. Да, их очень много, но это количество не бесконечно", - отметил офицер.

Авдеевское направление - главные новости

По сообщению института изучения войны (ISW), российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области.

При этом аналитики ISW также отмечали, что Минобороны России врет об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении.

Аналитики группы DeepState ранее сообщали, что ситуация возле Авдеевки Донецкой области очень тяжелая - там сейчас продолжаются тяжелые бои. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты.

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