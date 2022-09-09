Между тем на Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 45 авиационных и 5 ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в частности по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Между тем на Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. На других направлениях враг продолжал обстрелы военных и гражданских объектов Украины.

Так Харьковском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цупивка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка, а на Славянском направлении – возле Долины, Краснополье, Славянский и Никольского;

Тем временем на Краматорском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорный, Роздолевка и Григоровка.

На Бахмутском направлении оккупанты били вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, веселой долины, Зайцево, Нью-Йорка и Веселого, а на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного.

На Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковиевка, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского, а на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новопиль, Времивка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов.

На Южнобугском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригорьевка, Шевченково, Любомировка, терновые поды, Степная Долина, мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

В Генштабе также напомнили, что в Беларуси начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в вечерней сводке за 8 сентября Генштаб сообщил, что украинские защитники отбили атаки российских оккупантов вблизи 9 населенных пунктов.

Отмечается, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага.

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