Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага.

Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов вблизи 9 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку БпЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск", - говорится в сообщении. Видео дня

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага.

"Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибривное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельське, Марьинка и Каменка", - сказано в сводке.

Напомним, 4 сентября появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

8 сентября стало известно, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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