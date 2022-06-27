Пострадали территории четырех общин.

Вследствие вражеских обстрелов Сумской области один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Российские войска сегодня обстреляли Сумщину из ствольной и реактивной артиллерии, с вертолетов, выпустили более 150 снарядов и мин, один человек погиб, еще один ранен", - написал он

По его данным, пострадали территории четырех общин - Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Больше всего пострадала Краснопольская община - сюда было около сотни прилетов за день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные сооружения, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице", – сообщил Живицкий.

Ранее сообщалось, что российские захватчики применили запрещенные фосфорные снаряды для обстрела Сумщины.

Также ранее враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов по Краснопольской общине Сумской области. Российские вертолеты совершили шесть пусков по украинской территории.

Напомним, украинские пограничники объясняли, зачем войска РФ остаются возле Сумщины и Черниговщины.

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