Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины.

По Краснопольской общине Сумской области враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылететь со стороны России и осуществили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв в результате этого обстрела нет.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 24 июня оккупанты обстреляли из артиллерии Бояро-Лежачие на Сумщине.

Также в ночь на 25 июня по Сумской области российские захватчики нанесли массированный ракетно-бомбовый удар.

Вражеские бомбардировщики взлетали из аэропорта Калужской области РФ, далее входили в воздушное пространство Беларуси и делали пуски ракет, затем возвращались в Россию.

Украинские разведчики допускают, что сегодняшние удары по северу Украины с территории Беларуси были попыткой России, в частности, втянуть в боевые действия армию Лукашенко.

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