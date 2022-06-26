Сегодня под обстрел попала школа в Торецьку.

Россияне продолжают уничтожать социальную инфраструктуру Донеччины.

Об этом сообщает председатель ОВА Донеччины Павел Кириленко.

"Сегодня под обстрел попала школа в Торецке - выбиты стекла, повреждена крыша. Вчера - разрушена школа в Маяках. Всего уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца. В который раз под вражеским огнем Авдеевский коксохим и сам город. Здесь россияне бьют постоянно, убивая гражданских и уничтожая промышленный потенциал региона", - говорится в сообщении.

По его данным, кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской общине.

"Известно о по меньшей мере одном раненом. Россия пришла сюда целенаправленно убивать украинцев и ради этого готова нарушать все законы и обычаи войны. При таких обстоятельствах единственный ответственный шаг - эвакуация! А за все свои преступления годы будут наказаны", - отмечают в сообщении.

Напомним, также российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке из "Града" с магниевым зарядом.

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