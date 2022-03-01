Большинство жертв вызваны артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также бомбардировками с воздуха.

В результате нападения России на Украину, по данным ООН, уже погибли более 100 и ранены более 300 гражданских.

Как пишет Немецкая волна, об этом сообщил офис Верховной комиссарши ООН по правам человека Мишель Бачелет в Женеве вечером в понедельник, 28 февраля.

По его данным, среди жертв не менее 7 детей. Большинство жертв вызваны артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также бомбардировками с воздуха, говорится в заявлении верховного комиссара ООН.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 февраля с начала военного вторжения РФ в Украину погибли 352 человека, из них 16 детей, ранения получили 2040 гражданских, из них 45 детей.

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