Противник потерял 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 44 самолета и 48 вертолетов.

С 24 февраля общие боевые потери оккупационных войск составляют более 11 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме 11 тыс. личного состава, противник потерял 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 единиц автомобильной техники, два легких быстроходных катера, 60 цистерн с ГСМ, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - уточнили в МОУ.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы стойко удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков", - говорится в сообщении.

Вчера в городскую больницу Брянки Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск, большая часть - с Попаснянского направления. Все они в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимаются в медицинское учреждение.

"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого соприкосновения для ведения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", - добавили в МОУ.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Украина будет создавать полноценные лагеря для русских военнопленных, "потому что их сотни".

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины разработали сайт "оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из Вооруженных сил РФ.

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