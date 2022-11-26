Среди них - четыре бойца ВМС, двое нацгвардейцев, двое пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести.

Из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев, информирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семеро рядовых и сержантов", - отметил он.

По словам Ермака, домой возвращаются воины, которые защищали в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Видео дня

"За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над освобождением всех наших людей. Не останавливаемся", - подчеркнул глава ОП.

Обмен пленными - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 ноября из российского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них - 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 - ГПСУ, 2 из ТРо.

23 ноября состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 35 украинских военных и один гражданский. Среди освобожденных - военнослужащие, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которых оккупанты взяли в плен на Чернобыльской атомной электростанции в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

17 октября стало известно о возвращении из плена 108 украинских женщин. Это был первый женский обмен.

Как отмечал Владимир Зеленский, Украина стремится организовать обмен в формате "всех на всех".