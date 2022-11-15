Такую модель нужно реализовать и ради освобождения всех мирных жителей, которых РФ принудительно вывезла из Украины, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной реалистичной моделью обмена пленными есть формула - всех на всех, включая мирное население, которое РФ принудительно вывезло из Украины.

В частности, Россия депортировала почти 11 тысяч детей. Об этом он заявил во время своего видеообращения к участникам саммита G20, которое обнародовал Офис президента в своем Telegram.

"Тысячи наших людей, военных и гражданских, в российском плену. Они подвергаются жестоким пыткам. Это массовое издевательство. Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разлучают с родителями, зная, что у них есть семьи, а кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем лишь косвенно. Среди них есть и те, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце", - сказал Зеленский.

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По словам главы госамы, нельзя ждать, а надо освободить всех этих людей.

"Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, какую гуманитарную катастрофу вызвала российская война. Добавьте еще политзаключенных - украинских граждан, которые содержатся в России и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. Мы должны освободить всех этих людей... Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождение пленных - всех на всех, а также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию", - заявил президент.

Он также отметил, что Украина не нашла поддержки в Международном комитете Красного креста.

"Я хочу сказать, что мы не видим, что они в полной мере борются за доступ к лагерям, где содержат украинских пленных, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение - самоуничтожение Красного Креста как организации, которую когда-то уважали", - подытожил Зеленский.

Депортация украинцев

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что с начала полномасштабной войны россияне депортировали из Украины более 10,7 тысячи детей.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,18 млн украинцев. В То Же Время Зеленский заявлял о 1 млн 600 тыс. граждан Украины.

15 октября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что по данным Госдепартамента США, с начала вторжения российских войск из Украины в отдаленные районы России были вывезены 260 тыс. украинских детей.

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