Резников напомнил, что РФ предупредили о "последней красной линии в мире".

Министр обороны Украины Алексей Резников считает ядерные угрозы Российской Федерации блефом.

Об этом он рассказал в интервью испанской газете La Razon. Отвечая на вопрос, почему страны-союзники не дают Украине все, что ей нужно для противостояния РФ, он сказал, что Запад давно живет в догме "не провоцировать Россию".

"Это стало реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за это, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных. Затем последовало вторжение и оккупация некоторых районов Грузии. Потом были отравления в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма в 2014 году, Луганска и Донецка... Опять та же доктрина: не провоцируй Россию", - рассказал он.

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В то же время министр сказал, что считает российские угрозы применить ядерное оружие блефом. "С технической точки зрения последнее испытание ядерного оружия было проведено в Казахстане в 1998 году. Повторяю: 1998 год. В каком состоянии находится этот атомный арсенал? Китай и Индия уже направили Кремлю четкое предупреждение против применения ядерного оружия. Это последняя красная линия в мире. И где бы они их использовали? Море, горы, города, первая линия?" - добавил Резников.

Ядерные угрозы РФ

Напомним, что в сентябре 2022 года российский президент Путин объявил о частичной мобилизации. В своем обращении он сказал, что при угрозе целостности России они "используют все имеющиеся средства", добавив, что это не блеф. В НАТО сказали, что эта угроза была "опасной и безрассудной".

В марте Путин сообщил, что они строят в Беларуси спецхранилище для тактического ядерного оружия. В США и Евросоюзе заявили, что обеспокоены этим решением.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сказал, что может договориться и о размещении стратегического ядерного оружия в стране.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что для размещения ядерного оружия в Беларуси Путин должен получить разрешение Китая.

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