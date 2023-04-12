Билл Бернс отметил, что пока нет признаков подготовки к применению ядерного оружия.

Российская Федерация продолжит использовать ядерную риторику на фоне ситуации в Украине. В Центральном разведывательном управлении США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия.

Издание CNN приводит слова директора ЦРУ Билла Бернса, который отметил, что пока "не видит доказательств подготовки к какому-либо потенциальному применению ядерного оружия". При этом он считает, что России будет "больше бряцать" ядерным оружием.

Кроме того, Бернс указал, что в ЦРУ не видят никаких "значительных изменений в развертывании ядерных сил российским руководством".

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Ядерные угрозы России - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В ответ на это Украина призвала созвать заседание Совбеза ООН.

В свою очередь Брюссель призвали официальный Минск отказаться от предложения Путина, а таже пригрозили ввести новые санкции.

В то же вреямя секретарь СНБО Алексей Данилов выразил сомнения в том, что президенту России позволят разместить ядерное оружие в Беларуси.

Кроме того, торговый союзник РФ Китай высказался против такого варианта развития событий.

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