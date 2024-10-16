По его мнению, Украина подошла к критической черте.

В случае, если план победы не сработает, президент Владимир Зеленский понесёт катастрофическую для себя политическую ответственность. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил политический эксперт Александр Харебин.

"Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если всё, что есть в плане, не сбудется", — заявил он.

Харебин подчёркивает - Украина подошла к критической черте. Единственный шанс - консолидироваться и объединиться.

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"Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Или победа!", — подытожил он.

План победы Зеленского - что известно

Сегодня президент представил план победы в Раде. Он состоит из пяти пунктов, в числе которых немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в России.

По мнению Зеленского, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

В то же время, если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то, по словам Зеленского, в следующем году Владимир Путин успеет усилить российскую армию настолько, что "дипломатия будет отброшена навсегда".

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