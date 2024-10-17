Украинский офицер заявил изданию, что война продлится еще минимум два года.

Накануне, 15 октября, президент Владимир Зеленский представил в украинском парламенте план победы, который поможет завершить войну уже в следующем году. Однако обозреватели BILD Бьорн Штрицель и Даниэль Беллут отмечают, что уже сейчас в этом документе есть очевидные слабые места. Речь идет о просьбах Украины, которые уже были озвучены, но игнорируются Западом.

"Первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО "прямо сейчас". Однако генсек альянса Марк Рютте заявил в среду, что для этого Киев сначала должен завершить реформы. Кроме того, нужно согласие пророссийски настроенных стран НАТО, таких как Венгрия и Словакия. То есть фактически Рютте отверг первый пункт Зеленского", - отмечают аналитики.

Кроме того, Киев просит разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, разместить в Украине комплексный пакет неядерного стратегического сдерживания, поставить дополнительные средства ПВО, расширить санкции против Кремля.

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Украинский офицер на условиях анонимности заявил, что война продлится еще минимум два года, прежде чем у страны-агрессора закончатся запасы военной техники.

"Это хорошие цели (в плане победы, - УНИАН), но мы зависим от помощи Запада. На многих участках фронта у нас все еще мало артиллерийских снарядов, и нам все еще не хватает средств для защиты от российских бомбардировок", - добавил военный.

План победы Зеленского - что говорят в мире

Как сообщал УНИАН, план победы состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт Плана победы Украины, который предусматривает приглашение к членству в Альянсе.

Как сказал Рютте, относительно Плана победы Украины идут значительные обсуждения и используются все возможности для принятия дальнейшего пошагового решения. В то же время, он сказал, что происходит много событий в вопросе сближения Украины с Альянсом.

План победы скорее всего, разочарует тех, кто ожидал толчка к миру, а именно переговоров с РФ, пишет The Washington Times.

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